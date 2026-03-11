МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке и добавили ограничение, при котором фамилия может состоять не более чем из двух частей, а их последовательность супруги выберут сами, сообщила "Парламентская газета".
"Супруги могут выбрать себе двойную фамилию при регистрации брака в упрощенном порядке, без подачи отдельного заявления. Соответствующий законопроект доработали с учетом замечаний кабмина и внесли на рассмотрение Госдумы. В документ добавили ограничение — фамилия может состоять не более чем из двух частей. А их последовательность муж и жена выберут сами", - сказано в публикации.
Отмечается, что проектом предлагается допустить возможность выбора двойной фамилии как одним из супругов, так и обоими.
Кроме того, как сообщила "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, проект доработали с учетом замечаний и уточнили в нем несколько важных юридических моментов, чтобы механизм был понятным и применимым на практике.
"Также мы указали порядок выбора последовательности фамилий. Если человек берет двойную фамилию, он сам решает, какая будет первой — его собственная или супруга. Плюс закрепили ограничение: фамилия может состоять не более чем из двух частей", — рассказала депутат.
Парламентарий напомнила, что фактически возможность взять двойную фамилию есть и сейчас, но с помощью более сложной процедуры: сначала регистрируется брак, а затем человек отдельно подает заявление на смену фамилии. По ее словам, проект делает процедуру логичной: все можно оформить сразу при регистрации брака. Она подчеркнула, что это убирает лишний шаг — и для людей, и для сотрудников ЗАГСов.
