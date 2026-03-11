Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке
15:26 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/familiya-2079982640.html
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке и добавили ограничение, при котором фамилия может состоять не более чем из двух...
2026-03-11T15:26:00+03:00
2026-03-11T15:26:00+03:00
https://ria.ru/20250929/dokumenty-2045259404.html
https://ria.ru/20251028/moskva-2051240337.html
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке

"Парламентская газета": доработан проект об упрощении оформления двойной фамилии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке и добавили ограничение, при котором фамилия может состоять не более чем из двух частей, а их последовательность супруги выберут сами, сообщила "Парламентская газета".
"Супруги могут выбрать себе двойную фамилию при регистрации брака в упрощенном порядке, без подачи отдельного заявления. Соответствующий законопроект доработали с учетом замечаний кабмина и внесли на рассмотрение Госдумы. В документ добавили ограничение — фамилия может состоять не более чем из двух частей. А их последовательность муж и жена выберут сами", - сказано в публикации.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме предложили внедрить сервис "Смена фамилии"
29 сентября 2025, 23:45
Отмечается, что проектом предлагается допустить возможность выбора двойной фамилии как одним из супругов, так и обоими.
Кроме того, как сообщила "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, проект доработали с учетом замечаний и уточнили в нем несколько важных юридических моментов, чтобы механизм был понятным и применимым на практике.
"Также мы указали порядок выбора последовательности фамилий. Если человек берет двойную фамилию, он сам решает, какая будет первой — его собственная или супруга. Плюс закрепили ограничение: фамилия может состоять не более чем из двух частей", — рассказала депутат.
Парламентарий напомнила, что фактически возможность взять двойную фамилию есть и сейчас, но с помощью более сложной процедуры: сначала регистрируется брак, а затем человек отдельно подает заявление на смену фамилии. По ее словам, проект делает процедуру логичной: все можно оформить сразу при регистрации брака. Она подчеркнула, что это убирает лишний шаг — и для людей, и для сотрудников ЗАГСов.
Невеста - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В московских ЗАГСах рассказали о свадебных трендах года
28 октября 2025, 16:34
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
