Заявление фон дер Ляйен о России вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 11.03.2026
16:28 11.03.2026
Заявление фон дер Ляйен о России вызвало возмущение во Франции
Заявление фон дер Ляйен о России вызвало возмущение во Франции

Филиппо раскритиковал заявление фон дер Ляйен о российских энергоресурсах

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возврат к импорту энергоресурсов из России станет "стратегической ошибкой", об этом он написал в соцсети X.
"Императрица Урсула фон дер Ляйен, пользуясь безумной властью, предоставленной ей ЕС, решила, что домашние хозяйства, предприятия и люди могут спокойно погибать из-за дорогой энергии: ей плевать! Для этих еврофанатиков важно продолжать войну с Россией любой ценой, чтобы получить "европейскую армию", даже если это нас убьет!" — обрушился с критикой он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жестких слов Путина
8 марта, 18:48
Филиппо назвал заявление главы ЕК сумасшествием, а также призвал к выходу Франции из Евросоюза и восстановлению отношений с Россией.
В понедельник Владимир Путин поставил перед правительством задачу оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь, однако отметил, что Москва готова продолжать сотрудничество с ЕС, если увидит соответствующие сигналы со стороны союза. Глава государства также добавил, что Москва продолжит поставлять ресурсы надежным контрагентам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурса в сжиженном виде по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года — для долгосрочных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану
Вчера, 13:35
 
