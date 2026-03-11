Рейтинг@Mail.ru
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/epshtejn-2079856199.html
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины - РИА Новости, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:53:00+03:00
2026-03-11T07:53:00+03:00
в мире
литва
украина
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1231:2048:2383_1920x0_80_0_0_585f8c321f99afb9439aa186b765b2e2.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260304/epshtejn-2078413811.html
https://ria.ru/20260226/epshteyn-2076774633.html
литва
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1039:2048:2575_1920x0_80_0_0_d5b7c07c41800bb61b7bbb618dbe47e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, украина, сша, джеффри эпштейн
В мире, Литва, Украина, США, Джеффри Эпштейн
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины

РИА Новости: в файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
В частности, в файлах Эпштейна обнаружены семь документов, каждый из которых содержит подборку из 11 девушек. Им в основном от 19 до 24 лет, возраст некоторых не указан. Девушки в основном из Литвы и Украины, но есть также из Австрии, Великобритании, России. Некоторые девушки даны без указания страны происхождения. Подборка снабжена фотографиями, однако в файлах они закрыты черными квадратами.
Каждая фотография снабжена также табличкой, где указаны имя, возраст, рекомендатель, наличие европейской визы, а также некий "ранг" и комментарии.
Например, про одну девушку в графе "ранг" указано: "5 - Внешность, 10 – Отношение". "Самая умная, ответственная и вежливая из всех, кого я встречал до сих пор", - гласит в комментарии.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ
4 марта, 11:59
Про другую 22-летнюю девушку написано: "4-5; мой новый контакт в Киеве, может быть полезной, очень сладкая". В графе виза про нее же указано: "Нет визы, но может ездить в Европу без визы, потому что украинка".
Еще одна 22-летняя девушка удостоилась ранга 4 и пояснения: "милая, но скучная". Про другую девушку с таким же рейтингом стоит приписка: "нуждается в доработке/упражнениях". Про 27-летнюю девушку с рейтингом 4 говорится, что "выглядит немного староватой, милая и вежливая".
Около 19-летней девушки из Литвы с рейтингом 6 написано: "Возможно, страдает анорексией, очень дружелюбная и приятная". Ее 20-летняя землячка удостоилась ранга "6-7" и приписки: "Требуется доработка (накладные ногти, накладные брови), пока что мой фаворит".
Еще одна фотография имеет пометку: "Украинка, но сейчас в Париже". Девушке 21 год, рядом приписка: "Хотела быть врачом, выглядит очень сладкой. Я думаю, может работать". Еще про одну 21-летнюю девушку из Литвы стоит указание, что "выглядит очень красивой". Комментарии еще про нескольких девушек замазаны.
Ранее РИА Новости сообщало, что Эпштейну в поисках новых девушек помогала, в частности, музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си. В одном из писем Эпштейну она переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него. В другом письме Дите Аната Си просила его "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы, которую он собирался спонсировать, и шутила, что они "сыграют хороший дуэт". В целом в файлах Эпштейна Литва упомянута свыше 1260 раз, Украина – около 2 тысяч раз.
Также РИА Новости сообщало, что один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт".
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Эпштейна просили "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы
26 февраля, 01:42
 
В миреЛитваУкраинаСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала