В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости.

В 2019 году Эпштейну США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Великобритании, В частности, в файлах Эпштейна обнаружены семь документов, каждый из которых содержит подборку из 11 девушек. Им в основном от 19 до 24 лет, возраст некоторых не указан. Девушки в основном из Литвы Украины , но есть также из Австрии России . Некоторые девушки даны без указания страны происхождения. Подборка снабжена фотографиями, однако в файлах они закрыты черными квадратами.

Каждая фотография снабжена также табличкой, где указаны имя, возраст, рекомендатель, наличие европейской визы, а также некий "ранг" и комментарии.

Например, про одну девушку в графе "ранг" указано: "5 - Внешность, 10 – Отношение". "Самая умная, ответственная и вежливая из всех, кого я встречал до сих пор", - гласит в комментарии.

Про другую 22-летнюю девушку написано: "4-5; мой новый контакт в Киеве , может быть полезной, очень сладкая". В графе виза про нее же указано: "Нет визы, но может ездить в Европу без визы, потому что украинка".

Еще одна 22-летняя девушка удостоилась ранга 4 и пояснения: "милая, но скучная". Про другую девушку с таким же рейтингом стоит приписка: "нуждается в доработке/упражнениях". Про 27-летнюю девушку с рейтингом 4 говорится, что "выглядит немного староватой, милая и вежливая".

Около 19-летней девушки из Литвы с рейтингом 6 написано: "Возможно, страдает анорексией, очень дружелюбная и приятная". Ее 20-летняя землячка удостоилась ранга "6-7" и приписки: "Требуется доработка (накладные ногти, накладные брови), пока что мой фаворит".

Еще одна фотография имеет пометку: "Украинка, но сейчас в Париже". Девушке 21 год, рядом приписка: "Хотела быть врачом, выглядит очень сладкой. Я думаю, может работать". Еще про одну 21-летнюю девушку из Литвы стоит указание, что "выглядит очень красивой". Комментарии еще про нескольких девушек замазаны.

Ранее РИА Новости сообщало, что Эпштейну в поисках новых девушек помогала, в частности, музыкант и модель из Литвы Дите Аната Си. В одном из писем Эпштейну она переживала, что в свои 26 лет "слишком стара" для него. В другом письме Дите Аната Си просила его "вести себя прилично" с юной студенткой из Литвы, которую он собирался спонсировать, и шутила, что они "сыграют хороший дуэт". В целом в файлах Эпштейна Литва упомянута свыше 1260 раз, Украина – около 2 тысяч раз.