https://ria.ru/20260311/elektrichka-2080070125.html
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек - РИА Новости, 11.03.2026
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
Электричка на Ярославском направлении сбила насмерть четырех человек, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:55:00+03:00
2026-03-11T21:55:00+03:00
2026-03-11T22:16:00+03:00
происшествия
болшево
москва
ржд
ярославский вокзал
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260311/oruzhie-2080063370.html
болшево
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, болшево, москва, ржд, ярославский вокзал, московская железная дорога
Происшествия, Болшево, Москва, РЖД, Ярославский вокзал, Московская железная дорога