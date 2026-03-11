Рейтинг@Mail.ru
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек - РИА Новости, 11.03.2026
21:55 11.03.2026 (обновлено: 22:16 11.03.2026)
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
Электричка на Ярославском направлении сбила насмерть четырех человек, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, болшево, москва, ржд, ярославский вокзал, московская железная дорога
Происшествия, Болшево, Москва, РЖД, Ярославский вокзал, Московская железная дорога

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Электричка на Ярославском направлении сбила насмерть четырех человек, сообщила Московская железная дорога.
"Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 БолшевоЯрославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", — говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что из-за произошедшего были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. Сейчас движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме.
Московская железная дорога также призвала неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия
