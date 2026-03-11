На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек

«

"Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 Болшево — Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", — говорится в сообщении.