Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства
В Москве проведут реконструкцию здания бывшего Московского железнодорожного агентства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.03.2026
москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве проведут реконструкцию здания бывшего Московского железнодорожного агентства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Планируется реконструкция здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Оно расположено на земельном участке в пять гектаров. Общая площадь обновленных и вновь возводимых помещений составит 18 тысяч квадратных метров" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что здание находится на Комсомольской площади. Пассажиры получат удобное пространство с зонами отдыха, понятной навигацией, сервисами и безбарьерной средой.
Здание бывшего железнодорожного агентства является частью "вокзального треугольника", москвичи отсюда могут легко пересесть на трамвай, автобус или метро. В рамках реконструкции планируется обустроить удобное парковочное пространство, чтобы приезжающие на вокзал могли безопасно оставить автомобиль недалеко от железнодорожной станции, добавляется в пресс-релизе.