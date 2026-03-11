Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве проведут реконструкцию здания бывшего Московского железнодорожного агентства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Планируется реконструкция здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Оно расположено на земельном участке в пять гектаров. Общая площадь обновленных и вновь возводимых помещений составит 18 тысяч квадратных метров" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что здание находится на Комсомольской площади. Пассажиры получат удобное пространство с зонами отдыха, понятной навигацией, сервисами и безбарьерной средой.