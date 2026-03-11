Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства
14:02 11.03.2026
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства - РИА Новости, 11.03.2026
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства
В Москве проведут реконструкцию здания бывшего Московского железнодорожного агентства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.03.2026
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: в Москве реконструируют здание бывшего железнодорожного агентства

Ефимов: планируется реконструкция здания бывшего железнодорожного агентства

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве проведут реконструкцию здания бывшего Московского железнодорожного агентства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Планируется реконструкция здания бывшего Московского железнодорожного агентства. Оно расположено на земельном участке в пять гектаров. Общая площадь обновленных и вновь возводимых помещений составит 18 тысяч квадратных метров" – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что здание находится на Комсомольской площади. Пассажиры получат удобное пространство с зонами отдыха, понятной навигацией, сервисами и безбарьерной средой.
Здание бывшего железнодорожного агентства является частью "вокзального треугольника", москвичи отсюда могут легко пересесть на трамвай, автобус или метро. В рамках реконструкции планируется обустроить удобное парковочное пространство, чтобы приезжающие на вокзал могли безопасно оставить автомобиль недалеко от железнодорожной станции, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
