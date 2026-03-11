Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/druzhba-2080064164.html
Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев
Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев
Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление остановленного Украиной нефтепровода "Дружба" может уйти от полутора до двух месяцев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:59:00+03:00
2026-03-11T20:59:00+03:00
в мире
украина
словакия
киев
петер сийярто
владимир зеленский
евросоюз
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faae8736aa95677918ea8e549cfe39ae.jpg
https://ria.ru/20260311/fitso-2080052728.html
украина
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13ce22a97f19915a2daf31ea4c31a9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, киев, петер сийярто, владимир зеленский, евросоюз, нафтогаз украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Словакия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Евросоюз, Нафтогаз Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев

Зеленский: на ремонт "Дружбы" уйдет полтора-два месяца

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление остановленного Украиной нефтепровода "Дружба" может уйти от полутора до двух месяцев.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Киев не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш "Нафтогаз" сказал, что примерно нужно полтора-два месяца", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фицо прокомментировал нежелание Киева допустить комиссию к "Дружбе"
Вчера, 19:27
 
В миреУкраинаСловакияКиевПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕвросоюзНафтогаз УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала