Зеленский утверждает, что на ремонт "Дружбы" понадобится до двух месяцев

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление остановленного Украиной нефтепровода "Дружба" может уйти от полутора до двух месяцев.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что Киев не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш "Нафтогаз" сказал, что примерно нужно полтора-два месяца", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.