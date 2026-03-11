Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Москва — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
Хоккей
Хоккей
 
18:30 11.03.2026
"Динамо" Москва — "Шанхайские драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
Московское "Динамо" и "Шанхайские драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московское "Динамо" и "Шанхайские драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
4 : 2
Шанхайские Драконы
13:04 • Семён Дер-Аргучинцев
(Антон Слепышев, Timur Kol)
16:40 • Даниил Пыленков
(Артем Ильенко)
13:14 • Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов)
Максим Мамин
13:57 • Кевин Лабанк
(Владимир Кузнецов, Адам Кленденинг)
18:41 • Спенсер Фу
(Адам Кленденинг, Остин Вагнер)
