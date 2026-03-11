Деловая миссия компаний под брендом "Сделано в России" стартовала в Ереване

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Деловая миссия российских производителей продуктов питания и потребительских товаров под брендом "Сделано в России" стартовала в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В столице Армении начала работу международная деловая миссия, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). В течение двух дней, 11 и 12 марта, 17 отечественных компаний представляют свой экспортный потенциал в сегментах агропромышленного комплекса и товаров народного потребления (ТНП), - отмечает РЭЦ.

Деловая программа открылась конференцией "Возможности экспорта и перспективы сотрудничества в сфере АПК и ТНП в Армении". В дискуссии приняли участие представители профильных ведомств, включая министерство экономики Республики Армения, посольство РФ, Торговое представительство России, а также эксперты из Минэкономразвития и Минсельхоза. Участники обсудили текущую динамику товарооборота и новые ниши для кооперации, отметив, что по итогам 2025 года доля России во внешней торговле Армении достигла значительных показателей - около 35–40%.

"Деловые миссии РЭЦ в Армении уже стали эффективной площадкой для прямого диалога, способствуя заключению реальных контрактов. По итогам прошлого года Россия остается ключевым торговым партнером республики с долей порядка 40% во внешней торговле, и мы убеждены, что потенциал нашего сотрудничества значительно шире. Представительство РЭЦ в Армении функционирует уже четвертый год, и наша задача - помогать компаниям находить партнеров и реализовывать совместные проекты в условиях трансформации глобальных торговых потоков", - подчеркнул руководитель Представительства РЭЦ в Республике Армения Виген Енокян.

В рамках миссии представлен широкий ассортимент продукции: от соусов, консервации и чая до высокотехнологичной уходовой косметики и автоклавов, БАДов и спортивного питания. Обновленный формат продвижения под национальным брендом позволяет российским компаниям выделиться на полках армянского ритейла, гарантируя потребителям высокие стандарты качества и надежности. Программа мероприятия предусматривает проведение более 150 целевых встреч с потенциальными байерами и представителями локальных торговых сетей, а также выезды на производственные площадки армянских партнеров.

"Россия является главным торговым партнером Армении, занимая ключевое место в наших экономических отношениях. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества в области продуктов питания, индустрии красоты и фармацевтики. Этот потенциал может быть реализован через выполнение совместных проектов и создание кооперационных цепочек в аграрном секторе. Правительство Армении проводит политику, направленную на формирование комфортной деловой среды и упрощение административных процедур для компаний из государств-членов ЕАЭС. Уверен, что сегодняшняя встреча внесет весомый вклад в дальнейшее развитие наших связей и повышение общего благосостояния", - отметил заместитель министра экономики Армении Нарек Овакимян.

Для практической поддержки участников в рамках миссии работают консультационные зоны экспертов "ВТБ Армения", Wildberries и Федеральной таможенной службы России. Специалисты готовы в режиме реального времени ответить на вопросы бизнеса по всем аспектам внешнеэкономической деятельности - от организации трансграничных платежей и логистики до особенностей выхода на электронные торговые площадки.

Вся необходимая экспортеру информация о предстоящих зарубежных выставках и бизнес-миссиях собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: отраслевая принадлежность, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.