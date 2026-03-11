Рейтинг@Mail.ru
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 11.03.2026 (обновлено: 18:58 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/degtjarev-2080032862.html
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что участие россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном станет прологом к РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T17:57:00+03:00
2026-03-11T18:58:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028691644_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_629b1842f6786bbe2b29571d225dda9f.jpg
https://ria.ru/20260311/gromova-2080002224.html
https://ria.ru/20260311/valter-2079994622.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028691644_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_08ef435623ffac70445792ac0c68826b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), паралимпийские игры
Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийские игры
"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде

Дегтярев о Паралимпиаде: это станет прологом к восстановлению российского спорта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что участие россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном станет прологом к восстановлению российского спорта и ОКР.
В среду золото Паралимпиады завоевали лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Багиян первенствовала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Громова прокомментировала победы Голубкова и Багиян на Паралимпиаде
Вчера, 16:19
«
"Поздравляю наших паралимпийцев. Еще две золотые медали. Я с ними на связи. Особенно приятно, что победы сопровождаются поднятием флага России и исполнением национального гимна. Мы видим, что болельщики реагируют очень хорошо: поздравляют, аплодируют, встают при исполнении гимна, военные отдают честь. Ни о каком бойкоте речи нет. Уверен, это станет прологом к полноценному восстановлению российского спорта и ОКР", - заявил Дегтярев на открытии церемонии награждения победителей XV Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед" в Музее спорта РФ.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. В активе сборной России шесть медалей Игр - четыре золотые и две бронзовые.
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Вчера, 16:03
 
СпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала