"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что участие россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном станет прологом к восстановлению российского спорта и ОКР.
В среду золото Паралимпиады завоевали лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Багиян первенствовала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
"Поздравляю наших паралимпийцев. Еще две золотые медали. Я с ними на связи. Особенно приятно, что победы сопровождаются поднятием флага России и исполнением национального гимна. Мы видим, что болельщики реагируют очень хорошо: поздравляют, аплодируют, встают при исполнении гимна, военные отдают честь. Ни о каком бойкоте речи нет. Уверен, это станет прологом к полноценному восстановлению российского спорта и ОКР", - заявил Дегтярев на открытии церемонии награждения победителей XV Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед" в Музее спорта РФ.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. В активе сборной России шесть медалей Игр - четыре золотые и две бронзовые.