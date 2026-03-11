"Пролог к восстановлению нашего спорта": Дегтярев о России на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что участие россиян на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном станет прологом к восстановлению российского спорта и ОКР.