Власти Дагестана предупредили бизнес о недопустимости роста цен в Рамадан

МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал предпринимателей республики не допускать в священный для мусульман месяц Рамадан завышения цен на продукты и товары первой необходимости и предупредил, что при выявлении случаев необоснованного роста цен информация будет передана в ФАС и надзорные органы.

"К сожалению, не первый год мы наблюдаем одну и ту же ситуацию: в дни, когда люди готовятся к празднику, когда семьи стараются накрыть стол и порадовать детей, некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены на продукты и товары первой необходимости… В случае выявления фактов необоснованного роста цен будем сообщать нашим коллегам, в том числе ФАС и надзорным органам", - сказал Абдулмуслимов на конференции, посвященной развитию АПК региона.

Глава правительства республики напомнил, что Ураза-байрам (праздник в честь завершения поста в месяц Рамадан) - это праздник милосердия, справедливости и уважения к людям. Спекулировать на религиозном празднике и на потребностях жителей республики - неправильно ни с человеческой, ни с моральной, ни с религиозной точки зрения, подчеркнул он.

"Хочу подчеркнуть: предпринимательство в республике должно строиться не только на прибыли, но и на ответственности перед обществом. Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику", - заявил он.