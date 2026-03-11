Рейтинг@Mail.ru
Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/chelyabinsk-2079926000.html
Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве
Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 11.03.2026
Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве
Крупнейшего подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в Челябинской области подозревают в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:31:00+03:00
2026-03-11T12:31:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260311/peterburg-2079922731.html
https://ria.ru/20260311/agent-2079876923.html
https://ria.ru/20260310/zaderzhanie-2079814224.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве

В Челябинской области подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в хищении

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Крупнейшего подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в Челябинской области подозревают в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность генерального директора ООО "Альянс", крупнейшего подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в регионе", – говорится в сообщении.
Мужчина во время дорожного конфликта совершил непристойные действия в отношении женщины за рулем - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Петербурге мужчину задержали за непристойные действия при ребенке
Вчера, 12:24
Ведомство уточняет, что действуя в преступном сговоре, с июля по ноябрь 2023 года в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" по ликвидации захоронений ТБО в Варненском муниципальном районе руководитель коммерческой организации осуществил хищение денежных средств путем предоставления ложных сведений в актах выполненных работ. Общая сумма муниципальных контрактов составила более 16 миллионов рублей, отметили в УФСБ.
Только по одному из эпизодов нанесен имущественный ущерб бюджету Варненского муниципального района в размере более 4 миллионов рублей, поясняют в пресс-службе. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере.
"По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обысковые мероприятия, а также следственно-оперативные действия по установлению иных участников противоправной деятельности, в том числе из числа должностных лиц, отвечающих за исполнение контрактов", – подчеркнули в УФСБ.
Как сообщило региональное управление СК РФ, 43-летний директор коммерческой организации, подозреваемый в хищении, задержан.
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
Вчера, 09:49
По данным следствия, с 17 июля по 18 сентября 2023 года в рамках национального проекта между администрациями Толстинского и Новоуральского сельских поселений Варненского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалки в населенных пунктах. Подрядчик обязался произвести сбор, погрузку, транспортировку и размещение на специализированном полигоне отходов общей массой более 5,4 тысячи тонн.
Вместе с тем, как утверждает следствие, с 17 июля по 1 ноября 2023 года фигурант вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств путем представления заведомо ложных сведений о якобы выполненных работах и передаче отходов на лицензированный полигон. Фактически же отходы со свалок не были вывезены, а фигурант предоставил в администрации сельских поселений акты, содержащие недостоверные сведения, завысив стоимость выполненных работ на сумму свыше 4 миллионов рублей, добавляет СУСК.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции
10 марта, 22:58
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала