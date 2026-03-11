Челябинского подрядчика по ликвидации свалок заподозрили в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Крупнейшего подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в Челябинской области подозревают в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность генерального директора ООО "Альянс", крупнейшего подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в регионе", – говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что действуя в преступном сговоре, с июля по ноябрь 2023 года в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" по ликвидации захоронений ТБО в Варненском муниципальном районе руководитель коммерческой организации осуществил хищение денежных средств путем предоставления ложных сведений в актах выполненных работ. Общая сумма муниципальных контрактов составила более 16 миллионов рублей, отметили в УФСБ.

Только по одному из эпизодов нанесен имущественный ущерб бюджету Варненского муниципального района в размере более 4 миллионов рублей, поясняют в пресс-службе. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере.

"По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обысковые мероприятия, а также следственно-оперативные действия по установлению иных участников противоправной деятельности, в том числе из числа должностных лиц, отвечающих за исполнение контрактов", – подчеркнули в УФСБ.

Как сообщило региональное управление СК РФ, 43-летний директор коммерческой организации, подозреваемый в хищении, задержан.

По данным следствия, с 17 июля по 18 сентября 2023 года в рамках национального проекта между администрациями Толстинского и Новоуральского сельских поселений Варненского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалки в населенных пунктах. Подрядчик обязался произвести сбор, погрузку, транспортировку и размещение на специализированном полигоне отходов общей массой более 5,4 тысячи тонн.