Стали известны даты Игр будущего в Астане

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запланированные в Астане Игры будущего 2026 года пройдут с 29 июля по 9 августа, сообщается на сайте соревнований по фиджитал-спорту.

В программу войдут восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, фиджитал-единоборства, а также мобильные и компьютерные игры жанра MOBA и игры жанра "батл-рояль" с фиджитал-элементами.

Призовой фонд Игр будущего составит 4,75 миллиона долларов. В соревнованиях примут более 900 спортсменов. Спортсмены будут соревноваться на "Барыс Арене", а также еще на четырех площадках.