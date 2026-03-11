Рейтинг@Mail.ru
20:58 11.03.2026
Стали известны даты Игр будущего в Астане
Стали известны даты Игр будущего в Астане - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Стали известны даты Игр будущего в Астане
Запланированные в Астане Игры будущего 2026 года пройдут с 29 июля по 9 августа, сообщается на сайте соревнований по фиджитал-спорту. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Стали известны даты Игр будущего в Астане

Игры будущего в Астане пройдут с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запланированные в Астане Игры будущего 2026 года пройдут с 29 июля по 9 августа, сообщается на сайте соревнований по фиджитал-спорту.
В программу войдут восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, фиджитал-единоборства, а также мобильные и компьютерные игры жанра MOBA и игры жанра "батл-рояль" с фиджитал-элементами.
Призовой фонд Игр будущего составит 4,75 миллиона долларов. В соревнованиях примут более 900 спортсменов. Спортсмены будут соревноваться на "Барыс Арене", а также еще на четырех площадках.
Игры будущего - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов. Вторые Игры будущего состоялись 18-23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).
"Папочка" победил! Созданный в России вид спорта полюбили в мире
29 декабря 2025, 08:00
