https://ria.ru/20260311/bud-glimt-sporting-smotret-onlayn-2079792287.html
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
Норвежский "Будё-Глимт" и португальский "Спортинг" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T22:00:00+03:00
2026-03-11T22:00:00+03:00
2026-03-11T22:00:00+03:00
футбол
будё-глимт
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070835_0:468:1081:1076_1920x0_80_0_0_c8e06f1d5c3daa5fc0ea489a17a12da9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069070835_0:266:1081:1076_1920x0_80_0_0_e45398338e754371c1c72b2b47867625.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будё-глимт, спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Будё-Глимт, Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей