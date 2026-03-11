Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
Футбол
 
22:00 11.03.2026
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
Норвежский "Будё-Глимт" и португальский "Спортинг" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
"Будё-Глимт" – "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" и португальский "Спортинг" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
3 : 0
Спортинг
32‎’‎ • Sondre Brunstad Fet (П)
45‎’‎ • Ole Blomberg
(Йенс Петер Хауге)
71‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Йенс Петер Хауге)
