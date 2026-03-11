Рейтинг@Mail.ru
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 11.03.2026 (обновлено: 19:49 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bryansk-2080045448.html
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов - РИА Новости, 11.03.2026
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
Двадцать многоквартирных домов и более 20 автомобилей повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по вторник, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:47:00+03:00
2026-03-11T19:49:00+03:00
происшествия
брянск
вооруженные силы украины
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079964801_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_48c024dbeb8c7c73d1732cf0bbf22bbb.jpg
https://ria.ru/20260311/mid-2079994253.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079964801_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_eceb711292a0df24fbe084aeceea3f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, вооруженные силы украины, александр богомаз
Происшествия, Брянск, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов

При ракетном ударе по Брянску получили повреждение 20 домов и более 20 авто

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Двадцать многоквартирных домов и более 20 автомобилей повреждены в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по вторник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Двадцать многоквартирных домов … и 33 объекта экономики, стоматологическая поликлиника, более 20 машин автотранспорта", - сказал Богомаз в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о поврежденной инфраструктуре.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

Автомобиль, поврежденный в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

Здание, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
Губернатор добавил, что число поврежденных квартир в многоквартирных домах около 200.
Во вторник вечером брянский губернатор сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
Вчера, 16:02
 
ПроисшествияБрянскВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала