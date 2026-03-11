https://ria.ru/20260311/bryansk-2080005920.html
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей
Власти выплатят семьям погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
брянск
