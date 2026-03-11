Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей
16:29 11.03.2026
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей
Власти выплатят семьям погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей

Богомаз: семьям погибших при ударе ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей

БРЯНСК, 11 мар - РИА Новости. Власти выплатят семьям погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Мы из областного бюджета... оказываем семьям погибших (помощь - ред.) в размере 1,5 миллиона рублей, при тяжелых (ранениях - ред.) – 600 тысяч рублей, при средних - 300 тысяч рублей", - рассказал Богомаз в эфире "Соловьев Live".
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску выросло до семи человек
