Семьям погибших из-за удара ВСУ по Брянску выплатят 1,5 миллиона рублей

БРЯНСК, 11 мар - РИА Новости. Власти выплатят семьям погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.