Богомаз приехал в больницу к пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску
11:07 11.03.2026 (обновлено: 11:14 11.03.2026)
Богомаз приехал в больницу к пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
брянск, россия, брянская область, александр богомаз, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал в больницу, чтобы навестить пострадавших при ракетном ударе ВСУ на Брянск, передает корреспондент РИА Новости.
Богомаз пообщался с пациентами, узнал об их состоянии и пожелал им выздоровления. Он также пообещал им оказать всю необходимую помощь.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения. По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
БрянскРоссияБрянская областьАлександр БогомазСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала