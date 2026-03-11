https://ria.ru/20260311/bryansk-2079897088.html
Богомаз приехал в больницу к пострадавшим при ударе ВСУ по Брянску
Губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал в больницу, чтобы навестить пострадавших при ракетном ударе ВСУ на Брянск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2026
