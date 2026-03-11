https://ria.ru/20260311/bryansk-2079892411.html
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
Теракт в Брянске совершен при участии военных ГУР минобороны Украины, ВСУ, они действовали для устрашения населения, дестабилизации работы власти РФ, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
СК: теракт в Брянске совершили при участии ГУР минобороны Украины и ВСУ