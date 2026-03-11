Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
10:51 11.03.2026 (обновлено: 10:59 11.03.2026)
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
Теракт в Брянске совершен при участии военных ГУР минобороны Украины, ВСУ, они действовали для устрашения населения, дестабилизации работы власти РФ, сообщила...
происшествия
украина
брянск
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
брянск
россия
происшествия, украина, брянск, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Брянск, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК: теракт в Брянске совершили при участии ГУР минобороны Украины и ВСУ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Теракт в Брянске совершен при участии военных ГУР минобороны Украины, ВСУ, они действовали для устрашения населения, дестабилизации работы власти РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России", - сказала она.
