В Брянской области 11 марта объявили днем траура
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
Одиннадцатое марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области после удара ВСУ по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, еще 42... РИА Новости, 11.03.2026
брянская область
брянск
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
Губернатор Брянской области Богомаз объявил 11 марта 2026 года днем траура