В Брянской области 11 марта объявили днем траура - РИА Новости, 11.03.2026
10:29 11.03.2026 (обновлено: 10:40 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079886491.html
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
В Брянской области 11 марта объявили днем траура - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
Одиннадцатое марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области после удара ВСУ по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, еще 42... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:29:00+03:00
2026-03-11T10:40:00+03:00
происшествия
брянская область
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
брянск
В Брянской области 11 марта объявили днем траура

БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Одиннадцатое марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области после удара ВСУ по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, еще 42 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Одиннадцатое марта 2026 года объявлено днем траура в Брянской области. На всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что областным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложили отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и трансляции развлекательных передач.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
