Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
10:23 11.03.2026 (обновлено: 10:27 11.03.2026)
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
вооруженные силы украины, происшествия, брянск, александр богомаз
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Брянск, Александр Богомаз
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску

Богомаз: состояние 20 человек после удара ВСУ по Брянску стабильное

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Состояние 20 человек после удара ВСУ по Брянску стабильное, они проходят лечение в городских медучреждениях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние стабильное. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияБрянскАлександр Богомаз
 
 
