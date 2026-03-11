https://ria.ru/20260311/bryansk-2079884754.html
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
Состояние 20 человек после удара ВСУ по Брянску стабильное, они проходят лечение в городских медучреждениях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 11.03.2026
Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Брянску
Богомаз: состояние 20 человек после удара ВСУ по Брянску стабильное