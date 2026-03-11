Рейтинг@Mail.ru
В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079870985.html
В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление
В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление - РИА Новости, 11.03.2026
В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление
Оперативные службы сняли оцепление в районе ракетного удара ВСУ по Брянску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:31:00+03:00
2026-03-11T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079952027_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_49828662463bd948ec784d3c8e983923.jpg
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079802595.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079952027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2aceddabfb86b9e43a96731aac073f3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Брянск, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление

РИА Новости: оперативные службы сняли оцепление в районе удара ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Оперативные службы сняли оцепление в районе ракетного удара ВСУ по Брянску, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
В районе происшествия открыто движение транспорта, серьезных заторов нет. На месте удара ВСУ работает дорожная техника, устраняющая последствия прилета.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
10 марта, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияБрянскАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала