В районе удара ВСУ по Брянску сняли оцепление
Оперативные службы сняли оцепление в районе ракетного удара ВСУ по Брянску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
