Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ, где погибли шесть человек, еще 37 пострадали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:18:00+03:00
2026-03-11T09:18:00+03:00
2026-03-11T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
россия
брянск
