00:53 11.03.2026 (обновлено: 02:18 11.03.2026)
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов
Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Брянску после ракетного удара ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 11.03.2026
санкт-петербург, брянск, брянская область, александр беглов, александр богомаз, вооруженные силы украины
Санкт-Петербург, Брянск, Брянская область, Александр Беглов, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов

Беглов: Петербург готов оказать помощь Брянску после удара ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Брянску после ракетного удара ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Украинские нацисты нанесли ракетный удар по Брянску. Есть погибшие и раненые. В очередной раз жертвами террористов стали мирные люди. Выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления. Петербург готов оказать необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.
Санкт-ПетербургБрянскБрянская областьАлександр БегловАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
