Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов - РИА Новости, 11.03.2026
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов
Санкт-Петербург готов оказать необходимую помощь Брянску после ракетного удара ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:53:00+03:00
2026-03-11T00:53:00+03:00
2026-03-11T02:18:00+03:00
санкт-петербург
брянск
брянская область
александр беглов
александр богомаз
вооруженные силы украины
санкт-петербург
брянск
брянская область
Петербург готов оказать помощь Брянску, заявил Беглов
Беглов: Петербург готов оказать помощь Брянску после удара ВСУ