Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона послом в США, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.

"Примечание - общий репутационный риск", - говорится в брифинге советников Стармера о связях Мандельсона с Эпштейном

Советники Стармера также отмечали, что существует "общий репутационный риск", связанный с уходами Мандельсона в отставку с постов в лейбористских правительствах.

В 1998 году Мандельсон ушел в отставку с поста министра торговли в правительстве Тони Блэра после того, как выяснилось, что он тайно получил кредит в размере 373 тысяч фунтов стерлингов от своего коллеги по министерству Джеффри Робинсона. В 2001 году он ушел в отставку с поста министра по делам Северной Ирландии на фоне скандала с вмешательством в процесс подачи заявления на получение британского гражданства крупным индийским бизнесменом.

Еще один репутационный риск советники Стармера связали с лоббистской фирмой Мандельсона Global Counsel. Среди ее клиентов оказались TikTok Shell , Premier League, JP Morgan, BP и другие крупные корпорации.

"В связи с отношениями любого из этих клиентов с правительством Великобритании или США могут возникнуть репутационные риски", - говорится в документах.

В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году.