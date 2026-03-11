Рейтинг@Mail.ru
Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом - РИА Новости, 11.03.2026
18:32 11.03.2026
Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом
Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом - РИА Новости, 11.03.2026
Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения, связанного со скандально известным американским... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
великобритания
сша
северная ирландия
кир стармер
джеффри эпштейн
тони блэр
в мире, великобритания, сша, северная ирландия, кир стармер, джеффри эпштейн, тони блэр, tiktok, shell, bp plc.
В мире, Великобритания, США, Северная Ирландия, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Тони Блэр, TikTok, Shell, BP Plc.
Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения Мандельсона послом

РИА Новости: Стармера предупреждали о рисках назначения Мандельсона послом в США

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона послом в США, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном
Вчера, 18:28
"Примечание - общий репутационный риск", - говорится в брифинге советников Стармера о связях Мандельсона с Эпштейном.
Советники Стармера также отмечали, что существует "общий репутационный риск", связанный с уходами Мандельсона в отставку с постов в лейбористских правительствах.
В 1998 году Мандельсон ушел в отставку с поста министра торговли в правительстве Тони Блэра после того, как выяснилось, что он тайно получил кредит в размере 373 тысяч фунтов стерлингов от своего коллеги по министерству Джеффри Робинсона. В 2001 году он ушел в отставку с поста министра по делам Северной Ирландии на фоне скандала с вмешательством в процесс подачи заявления на получение британского гражданства крупным индийским бизнесменом.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
Еще один репутационный риск советники Стармера связали с лоббистской фирмой Мандельсона Global Counsel. Среди ее клиентов оказались TikTok, Shell, Premier League, JP Morgan, BP и другие крупные корпорации.
"В связи с отношениями любого из этих клиентов с правительством Великобритании или США могут возникнуть репутационные риски", - говорится в документах.
В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Стармер признал, что знал о связях экс-посла в США с Эпштейном
4 февраля, 15:58
 
