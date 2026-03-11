Британия знала о связи экс-посла в США с Эпштейном до его назначения

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Власти Великобритании были в курсе о связях влиятельного лейбориста Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.

"В докладе от 2019 года, подготовленном по заказу банка JP Morgan, говорится, что Эпштейн , по-видимому , "поддерживал особенно тесные отношения с принцем Эндрю, герцогом Йоркским и лордом Питером Мандельсоном, высокопоставленным членом британского правительства", - говорится в брифинге для премьер-министра Кира Стармера , подготовленном его советниками в конце 2024 года.

В документе также сообщается, что Мандельсон продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

"Сообщается, что Мандельсон жил в доме Эпштейна, пока тот находился в тюрьме в июне 2009 года", - говорится в документе.

В 2014 году Мандельсон также согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

При этом отмечается, что сам Мандельсон отрицал, что у него были какие-либо профессиональные или деловые отношения с финансистом.

В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году.