Британия знала о связи экс-посла в США с Эпштейном до его назначения
17:33 11.03.2026
Британия знала о связи экс-посла в США с Эпштейном до его назначения
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Британия знала о связи экс-посла в США с Эпштейном до его назначения

РИА Новости: Лондон знал о связи Мандельсона с Эпштейном до назначения послом

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Власти Великобритании были в курсе о связях влиятельного лейбориста Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
"В докладе от 2019 года, подготовленном по заказу банка JP Morgan, говорится, что Эпштейн, по-видимому , "поддерживал особенно тесные отношения с принцем Эндрю, герцогом Йоркским и лордом Питером Мандельсоном, высокопоставленным членом британского правительства", - говорится в брифинге для премьер-министра Кира Стармера, подготовленном его советниками в конце 2024 года.
В документе также сообщается, что Мандельсон продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже, несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
"Сообщается, что Мандельсон жил в доме Эпштейна, пока тот находился в тюрьме в июне 2009 года", - говорится в документе.
Ракета с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна
Вчера, 02:41
В 2014 году Мандельсон также согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
При этом отмечается, что сам Мандельсон отрицал, что у него были какие-либо профессиональные или деловые отношения с финансистом.
В феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отца убили из-за связи с Эпштейном
2 марта, 17:01
 
В миреВеликобританияСШАДжеффри ЭпштейнКир СтармерГордон Браун
 
 
