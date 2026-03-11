Рейтинг@Mail.ru
Британия пытается перевести конфликт на новый уровень, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2026
16:32 11.03.2026
Британия пытается перевести конфликт на новый уровень, заявили в МИД
Британия пытается перевести конфликт на новый уровень, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2026
Британия пытается перевести конфликт на новый уровень, заявили в МИД
В Москве уверены, что Британия пытается перевести украинский конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, говорится в РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:32:00+03:00
2026-03-11T16:32:00+03:00
Британия пытается перевести конфликт на новый уровень, заявили в МИД

МИД: Британия хочет перевести украинский конфликт на новый уровень

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве уверены, что Британия пытается перевести украинский конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, говорится в заявлении МИД России.
"Очевидно, что, окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских "ястребов" на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", - заявили в российском МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В МИД назвали цель ракетного удара Киева по Брянску
Вчера, 16:04
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Задействование высокотехнологичных западных вооружений, подчеркнули в российском министерстве иностранных дел, невозможно без "прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных".
По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, в результате удара повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МИД: Москва воспримет молчание ООН по Брянску как потакание Зеленскому
Вчера, 16:03
 
