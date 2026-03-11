https://ria.ru/20260311/britanija-2079852866.html
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после... РИА Новости, 11.03.2026
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
UKMTO сообщило о повреждении контейнеровоза у берегов ОАЭ