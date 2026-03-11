Рейтинг@Mail.ru
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
07:13 11.03.2026
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
2026-03-11T07:13:00+03:00
2026-03-11T07:13:00+03:00
в мире
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират), Военная операция США и Израиля против Ирана
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ

UKMTO сообщило о повреждении контейнеровоза у берегов ОАЭ

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Бенин и Тоголезской РеспубликеКонтейнеровоз "Tommi Ritscher"
Контейнеровоз Tommi Ritscher - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Бенин и Тоголезской Республике
Контейнеровоз "Tommi Ritscher". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж судна не пострадал.
"UKMTO получила сообщение об инциденте в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы, ОАЭ. Капитан контейнеровоза сообщил, что судно получило повреждения от предполагаемого неизвестного снаряда", - говорится в сообщении управления в соцсети Х.
Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности. Ведется расследование инцидента.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе
10 марта, 21:25
 
