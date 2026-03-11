В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж судна не пострадал.