"Приближение к былому величию": Бородавко о победах россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости заявил, что результаты отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии напоминают всем о приближении России к былому величию, которое было до отстранения от международных турниров.

"То, что медали есть и звучит российский гимн, - это здорово! Постепенно все привыкают к тому, что Россия возвращается, приближается к былому величию и тем результатам, которые были до отстранения", - отметил собеседник агентства.