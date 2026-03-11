Рейтинг@Mail.ru
"Приближение к былому величию": Бородавко о победах россиян на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
13:58 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/borodavko-2079954413.html
"Приближение к былому величию": Бородавко о победах россиян на Паралимпиаде
"Приближение к былому величию": Бородавко о победах россиян на Паралимпиаде

Бородавко: победы на Паралимпиаде напоминают о приближении РФ к былому величию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости заявил, что результаты отечественных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии напоминают всем о приближении России к былому величию, которое было до отстранения от международных турниров.
В среду российский лыжник Иван Голубков, выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища), одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. Для России это третье золото на соревнованиях. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.
"Это действительно очень радостное событие, поскольку мы выступаем с флагом и гимном. Еще раз будет звучать гимн России. Результаты, показанные сборной в усеченном составе, добавляют оптимизма. В полном могло быть и больше. Зная, как работают в группе Громовой, хочется поздравить всю команду с этим успешным выступлением, я очень рад за них", - сказал Бородавко.
"То, что медали есть и звучит российский гимн, - это здорово! Постепенно все привыкают к тому, что Россия возвращается, приближается к былому величию и тем результатам, которые были до отстранения", - отметил собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
