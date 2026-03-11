Рейтинг@Mail.ru
Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 11.03.2026 (обновлено: 16:20 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bogomaz-2079998823.html
Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз
Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз - РИА Новости, 11.03.2026
Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз
Пациенты, которые проходят лечение в больницах Брянской области после атаки ВСУ, стабильны, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:12:00+03:00
2026-03-11T16:20:00+03:00
здоровье - общество
брянск
брянская область
россия
светлана петренко
александр богомаз
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260311/mid-2079994253.html
https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
брянск
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, брянск, брянская область, россия, светлана петренко, александр богомаз, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Здоровье - Общество, Брянск, Брянская область, Россия, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз

Богомаз: жизни пациентов в брянских больницах после атаки ВСУ ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Пациенты, которые проходят лечение в больницах Брянской области после атаки ВСУ, стабильны, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в MAX.
"Все пациенты, которые находятся на лечении в стационарах в Брянской области, на сегодняшний день стабильны. Все необходимые лекарственные средства, запас крови, все в полном объеме, все есть. В настоящий момент жизни пациентов ничего не угрожает", - написал глава региона.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
Вчера, 16:02
В среду губернатор навестил пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск, которые проходят лечение в областной больнице №1. В своем канале Max Богомаз уточнил, что пострадавших приняла также городская больница №4.
"Поступившим была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Вчера, 12:33
 
Здоровье - ОбществоБрянскБрянская областьРоссияСветлана ПетренкоАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала