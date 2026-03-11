Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был сбит над компрессорной станцией "Русская" днем 11 марта, сообщило в среду Минобороны РФ

"Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут", - говорится в сообщении.