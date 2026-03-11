https://ria.ru/20260311/bespilotnik-2080027571.html
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 11.03.2026
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа
Украинский беспилотник самолетного типа был сбит над компрессорной станцией "Русская" днем 11 марта, сообщило в среду Минобороны РФ РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:35:00+03:00
2026-03-11T17:35:00+03:00
2026-03-11T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
турецкий поток
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg
https://ria.ru/20260311/gazoprovody-2080021801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aad5035ddcc6fa1b2ab276c32f8fe10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, турецкий поток, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Турецкий поток, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа
МО РФ: украинский БПЛА самолётного типа сбили над КС "Русская" днём 11 марта