Рейтинг@Mail.ru
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 11.03.2026 (обновлено: 17:47 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bespilotnik-2080027571.html
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 11.03.2026
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа
Украинский беспилотник самолетного типа был сбит над компрессорной станцией "Русская" днем 11 марта, сообщило в среду Минобороны РФ РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:35:00+03:00
2026-03-11T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
турецкий поток
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg
https://ria.ru/20260311/gazoprovody-2080021801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aad5035ddcc6fa1b2ab276c32f8fe10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, турецкий поток, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Турецкий поток, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над КС "Русская" днем сбили украинский БПЛА самолетного типа

МО РФ: украинский БПЛА самолётного типа сбили над КС "Русская" днём 11 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был сбит над компрессорной станцией "Русская" днем 11 марта, сообщило в среду Минобороны РФ
В ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут", - говорится в сообщении.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Газпром" заявил о 12 атаках на объекты критически важной инфраструктуры
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияТурецкий потокВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала