"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:41 11.03.2026 (обновлено: 18:58 11.03.2026)
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
Олимпийская чемпионка 2002 года фигуристка Елена Бережная заявила журналистам, что произвольная программа Петра Гуменника является вершиной фигурного катания. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
фигурное катание
спорт
елена бережная
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, елена бережная, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Елена Бережная, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника

Бережная назвала произвольную программу Гуменника вершиной фигурного катания

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка 2002 года фигуристка Елена Бережная заявила журналистам, что произвольная программа Петра Гуменника является вершиной фигурного катания.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. В нынешнем сезоне он также выиграл чемпионат России и выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.
«
"Я считаю, что произвольная Петра Гуменника - это вершина фигурного катания", - сказала Бережная.
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
9 марта, 19:10
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
9 марта, 19:10
 
Фигурное катание, Спорт, Елена Бережная, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
