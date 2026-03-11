https://ria.ru/20260311/berezhnaja-2080044305.html
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
Олимпийская чемпионка 2002 года фигуристка Елена Бережная заявила журналистам, что произвольная программа Петра Гуменника является вершиной фигурного катания. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
