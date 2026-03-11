Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 11.03.2026
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
2026-03-11T17:36:00+03:00
2026-03-11T17:36:00+03:00
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: отбой ракетной опасности на всей территории Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета ПВО
Боевая работа расчета ПВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 17.04 мск, спустя 17 минут ее отменили.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Вячеслав Гладков
 
 
