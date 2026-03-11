https://ria.ru/20260311/belgorod-2080027683.html
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
