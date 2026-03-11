Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
17:10 11.03.2026 (обновлено: 17:14 11.03.2026)
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2026
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Модульное укрытие
Модульное укрытие . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Вчера, 14:18
 
БезопасностьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
