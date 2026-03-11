https://ria.ru/20260311/belgorod-2079961839.html
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Система ПВО сбила над Белгородом украинский беспилотник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
