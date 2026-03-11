https://ria.ru/20260311/bayer-arsenal-smotret-onlayn-2079790848.html
"Байер" – "Арсенал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
"Байер" – "Арсенал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Байер" – "Арсенал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
Немецкий "Байер" и лондонский "Арсенал" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T20:00:00+03:00
2026-03-11T20:00:00+03:00
2026-03-11T20:00:00+03:00
футбол
байер 04
арсенал (лондон)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885873_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_4cdf17f04d335194875781ddccbd1eb1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885873_0:87:1080:897_1920x0_80_0_0_241d459fd42b0c497e5c42e26a6fe253.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байер 04, арсенал (лондон), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Байер 04, Арсенал (Лондон), Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей