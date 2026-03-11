Рейтинг@Mail.ru
Адебайо побил рекорд Брайанта по результативности в матче НБА в XXI веке
Баскетбол
 
09:35 11.03.2026
Адебайо побил рекорд Брайанта по результативности в матче НБА в XXI веке
Центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Вашингтон Уизардс". РИА Новости Спорт, 11.03.2026
спорт, майами, сша, владислав голдин, бэм адебайо, кобе брайант, лос-анджелес лейкерс, торонто рэпторс, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Майами, США, Владислав Голдин, Бэм Адебайо, Кобе Брайант, Лос-Анджелес Лейкерс, Торонто Рэпторс, Майами Хит, НБА
Баскетболист "Майами Хит" Эдрис Адебайо
Баскетболист Майами Хит Эдрис Адебайо - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Соцсети НБА
Баскетболист "Майами Хит" Эдрис Адебайо. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Вашингтон Уизардс".
Встреча прошла в Майами и завершилась со счетом 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32). Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры и реализовал 36 из 43 штрафных за 42 минуты на паркете. Центровой показал второй результат в истории лиги по количеству очков за одну игру. Рекорд принадлежит центровому Уилту Чемберлену, который в 1962 году в составе "Филадельфии Уорриорз" набрал 100 очков в игре с "Нью-Йорк Никс". Третье место занимает бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобе Брайант, набравший в 2006 году 81 очко в игре с "Торонто Рэпторс".
НБА
11 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Майами
150 : 129
Вашингтон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Адебайо 28 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. Также он трижды выбирался для участия в Матче звезд НБА.
В матче с "Вашингтоном" принял участие российский центровой "Майами" Владислав Голдин. За 1 минуту он отметился 1 подбором.
Результаты других матчей НБА:
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Мемфис Гриззлис" - 139:129;
"Бруклин Нетс" - "Детройт Пистонс" - 100:138;
"Атланта Хокс" - "Даллас Маверикс" - 124:112;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Бостон Селтикс" - 125:116;
"Хьюстон Рокетс" - "Торонто Рэпторс" - 113:99;
"Милуоки Бакс" - "Финикс Санз" - 114:129;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Чикаго Буллз" - 124:130 OT;
"Сакраменто Кингз" - "Индиана Пэйсерс" - 114:109;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 101:103;
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Миннесота Тимбервулвз" - 120:106.
Баскетбол
 
Матч-центр
 
