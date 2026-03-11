Российский паралимпиец не сделал селфи из-за отсутствия смартфона

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сопровождающий двукратной паралимпийской чемпионки 2026 года по лыжным гонкам Анастасии Багиян Сергей Синякин рассказал, что они хотели бы делать селфи с атлетами из других стран на Паралимпиаде в Италии, однако спортсменам из России не выдали смартфонов.
Ранее старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила РИА Новости, что российские атлеты не получили смартфоны Samsung, которые выдаются всем участникам Паралимпиады. Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс позднее заявил, что телефоны не были подарены из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях. На Олимпийских играх в Италии спортсменам из России также не вручили мобильные устройства той же марки.
"У нас нет телефонов, чтобы делать селфи. Мы бы хотели, мы не против. Дружелюбно ко всем относимся, открыты к любому диалогу", - сказал Синякин журналистам.
В среду Багиян стала двукратной паралимпийской чемпионкой, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км. "Конечно, было очень радостно заработать золото. Была тяжелая отработанная гонка. Сегодня более яркие эмоции. Вчера был первый день, сумбурно. Сегодня гонка была длиннее, тяжелее", - отметила спортсменка.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), вместе с Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.