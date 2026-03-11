Рейтинг@Mail.ru
Российский паралимпиец не сделал селфи из-за отсутствия смартфона
17:18 11.03.2026 (обновлено: 18:11 11.03.2026)
Российский паралимпиец не сделал селфи из-за отсутствия смартфона
Российский паралимпиец не сделал селфи из-за отсутствия смартфона
спорт
россия
италия
милан
анастасия багиян
ирина громова
паралимпийские игры
спорт, россия, италия, милан, анастасия багиян, ирина громова, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Анастасия Багиян, Ирина Громова, Паралимпийские игры
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме. Архивное фото
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сопровождающий двукратной паралимпийской чемпионки 2026 года по лыжным гонкам Анастасии Багиян Сергей Синякин рассказал, что они хотели бы делать селфи с атлетами из других стран на Паралимпиаде в Италии, однако спортсменам из России не выдали смартфонов.
Ранее старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила РИА Новости, что российские атлеты не получили смартфоны Samsung, которые выдаются всем участникам Паралимпиады. Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс позднее заявил, что телефоны не были подарены из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях. На Олимпийских играх в Италии спортсменам из России также не вручили мобильные устройства той же марки.
"У нас нет телефонов, чтобы делать селфи. Мы бы хотели, мы не против. Дружелюбно ко всем относимся, открыты к любому диалогу", - сказал Синякин журналистам.
В среду Багиян стала двукратной паралимпийской чемпионкой, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км. "Конечно, было очень радостно заработать золото. Была тяжелая отработанная гонка. Сегодня более яркие эмоции. Вчера был первый день, сумбурно. Сегодня гонка была длиннее, тяжелее", - отметила спортсменка.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), вместе с Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
СпортРоссияИталияМиланАнастасия БагиянИрина ГромоваПаралимпийские игры
 
