Российский паралимпиец не сделал селфи из-за отсутствия смартфона

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сопровождающий двукратной паралимпийской чемпионки 2026 года по лыжным гонкам Анастасии Багиян Сергей Синякин рассказал, что они хотели бы делать селфи с атлетами из других стран на Паралимпиаде в Италии, однако спортсменам из России не выдали смартфонов.

"У нас нет телефонов, чтобы делать селфи. Мы бы хотели, мы не против. Дружелюбно ко всем относимся, открыты к любому диалогу", - сказал Синякин журналистам.

Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), вместе с Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.