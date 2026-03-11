Рейтинг@Mail.ru
"Автромобилист" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
Хоккей
 
16:00 11.03.2026
"Автромобилист" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Автромобилист" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Автромобилист" — "Локомотив": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Автомобилист" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
локомотив (ярославль)
2026
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Автомобилист" и "Локомотив" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
4 : 1
Локомотив
18:22 • Семен Кизимов
(Даниэл Спронг, Ярослав Бусыгин)
04:42 • Даниэл Спронг
(Никита Трямкин, Роман Горбунов)
18:06 • Максим Денежкин
18:50 • Даниэл Спронг
12:32 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
