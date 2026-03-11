Рейтинг@Mail.ru
В России предложили учредить День работника беспилотной авиации
В России предложили учредить День работника беспилотной авиации
Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового РИА Новости, 11.03.2026
В России предложили учредить День работника беспилотной авиации

РИА Новости: "Авиапорт" предложил учредить День работника беспилотной авиации

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров.
"Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
28 октября 2025, 01:29
По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений.
"Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов.
"Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров.
Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
У регионов есть возможность применения беспилотной авиации, заявил Путин
16 января, 21:21
 
