В России предложили учредить День работника беспилотной авиации

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российское экспертное сообщество в области беспилотной авиации в лице отраслевого агентства "Авиапорт" выступило с инициативой учреждения в России 23 мая нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства Иван Скляров.
"Отраслевое агентство "Авиапорт" запускает общественную инициативу об учреждении в России нового профессионального праздника – Дня работника беспилотной авиации. За праздником предлагается закрепить дату 23 мая – день принятия на вооружение постановлением Совета министров СССР первого отечественного серийного беспилотника Ту-123 "Ястреб", - сказал Скляров.
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
28 октября 2025, 01:29
По его словам, сегодня беспилотная авиация кардинально меняет целые секторы экономики и обеспечивает лидерство на полях сражений.
"Процветание и благополучие нашей страны напрямую зависят от развития этой отрасли", - подчеркнул Скляров.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного в России в 2024 году, планируется подготовить более 1 миллиона специалистов – от операторов до инженеров-конструкторов и IT-специалистов.
"Учреждение профессионального праздника "День работника беспилотной авиации" послужит признанием заслуг сотен тысяч специалистов, создающих и эксплуатирующих беспилотные авиационные системы", - сказал Скляров.
Он также сообщил, что письмо с инициативой учреждения праздника направлено во вторник главе правительства РФ Михаилу Мишустину.