"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
Футболисты испанского "Атлетико" обыграли английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T01:02:00+03:00
2026-03-11T01:02:00+03:00
2026-03-11T01:12:00+03:00
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Футболисты испанского "Атлетико" обыграли английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых отличились Маркос Льоренте (6-я минута), Антуан Гризманн (14), Хулиан Альварес (15, 55) и Робин Ле Норман (22). В составе проигравших отличились Педро Порро (26) и Доминик Соланке (76).
Вратарь "Тоттенхэма" Антонин Кински на 17-й минуте уступил место в воротах Гульельмо Викарио, пропустив три мяча за 15 минут. Два гола были забиты из-за его ошибок: в первом мяче сын бывшего вратаря подмосковного "Сатурна" Антонина Кински поскользнулся, в третьем - не сумел сделать пас, отдав мяч сопернику. Никто быстрее Кински не пропускал три мяча в плей-офф Лиги чемпионов.
Ответный матч состоится 18 марта в Лондоне.