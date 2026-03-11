Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
Футбол
 
01:02 11.03.2026 (обновлено: 01:12 11.03.2026)
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
Футболисты испанского "Атлетико" обыграли английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
https://ria.ru/20260306/uefa-2079063570.html
спорт, маркос льоренте, антуан гризманн, хулиан альварес, тоттенхэм хотспур, атлетико (мадрид), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Маркос Льоренте, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес, Тоттенхэм Хотспур, Атлетико (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря

"Атлетико" победил "Тоттенхэм" в матче ЛЧ благодаря двум ошибкам вратаря

© Зарубежные соцсетиЭпизод матча ЛЧ "Атлетико" против "Тоттенхэма"
Эпизод матча ЛЧ Атлетико против Тоттенхэма - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Зарубежные соцсети
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Футболисты испанского "Атлетико" обыграли английский "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых отличились Маркос Льоренте (6-я минута), Антуан Гризманн (14), Хулиан Альварес (15, 55) и Робин Ле Норман (22). В составе проигравших отличились Педро Порро (26) и Доминик Соланке (76).
Лига чемпионов УЕФА
10 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетико Мадрид
5 : 2
Тоттенхэм
06‎’‎ • Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
14‎’‎ • Антуан Гризманн
15‎’‎ • Хулиан Альварес
22‎’‎ • Робен Ле Норман
(Антуан Гризманн)
55‎’‎ • Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
26‎’‎ • Педро Порро
(Ришарлисон)
76‎’‎ • Доминик Соланке
(Педро Порро)
Вратарь "Тоттенхэма" Антонин Кински на 17-й минуте уступил место в воротах Гульельмо Викарио, пропустив три мяча за 15 минут. Два гола были забиты из-за его ошибок: в первом мяче сын бывшего вратаря подмосковного "Сатурна" Антонина Кински поскользнулся, в третьем - не сумел сделать пас, отдав мяч сопернику. Никто быстрее Кински не пропускал три мяча в плей-офф Лиги чемпионов.
Ответный матч состоится 18 марта в Лондоне.
ФутболСпортМаркос ЛьорентеАнтуан ГризманнХулиан АльваресТоттенхэм ХотспурАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
