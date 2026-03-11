"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых отличились Маркос Льоренте (6-я минута), Антуан Гризманн (14), Хулиан Альварес (15, 55) и Робин Ле Норман (22). В составе проигравших отличились Педро Порро (26) и Доминик Соланке (76).

Вратарь "Тоттенхэма" Антонин Кински на 17-й минуте уступил место в воротах Гульельмо Викарио, пропустив три мяча за 15 минут. Два гола были забиты из-за его ошибок: в первом мяче сын бывшего вратаря подмосковного "Сатурна" Антонина Кински поскользнулся, в третьем - не сумел сделать пас, отдав мяч сопернику. Никто быстрее Кински не пропускал три мяча в плей-офф Лиги чемпионов.