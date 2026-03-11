Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"
Футбол
 
22:39 11.03.2026 (обновлено: 22:47 11.03.2026)
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"
Немецкий футбольный клуб "Байер" сыграл вничью с английским "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"

"Арсенал" сыграл вничью с "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Немецкий футбольный клуб "Байер" сыграл вничью с английским "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Байер
1 : 1
Арсенал
46‎’‎ • Роберт Андрих
(Алекс Гримальдо)
89‎’‎ • Кай Хаверц (П)
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 1:1. В составе "Байера" мяч забил Роберт Андрих (46-я минута). У "Арсенала" пенальти в ворота своей бывшей команды реализовал Кай Хаверц (89).
Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне.
