"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"
"Арсенал" спасся от поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Байером"
Немецкий футбольный клуб "Байер" сыграл вничью с английским "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Арсенал" сыграл вничью с "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов