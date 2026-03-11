https://ria.ru/20260311/araviya-2080081130.html
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где находятся ключевые нефтяные объекты Saudi... РИА Новости, 11.03.2026
ПВО Саудовской Аравии сбила 3 баллистические ракеты над авиабазой с ВС США