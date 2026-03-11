Рейтинг@Mail.ru
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США
23:37 11.03.2026
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, пущенные по авиабазе с военными США

ПВО Саудовской Аравии сбила 3 баллистические ракеты над авиабазой с ВС США

ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где находятся ключевые нефтяные объекты Saudi Aramco.
В Восточной провинции сосредоточены ключевые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco. Именно этот регион обеспечивает королевству основную часть национальной нефтедобычи, суточные объемы которой в среднем составляют порядка девяти миллионов баррелей.
"Беспилотник был перехвачен и уничтожен в небе над Восточной провинцией", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
