На северо-востоке Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника
Два беспилотника перехвачены и уничтожены в районе Хафр-эль-Батин на северо-востоке Саудовской Аравии, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 11.03.2026
