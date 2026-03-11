https://ria.ru/20260311/aravija-2079822995.html
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти - РИА Новости, 11.03.2026
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти
Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило в ночь... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:36:00+03:00
2026-03-11T00:36:00+03:00
2026-03-11T00:36:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_15bbb8131df9d60f3b9c234624f3f53b.jpg
https://ria.ru/20260311/oae-2079821008.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_8fb1a0f5a105618cc6fd4a1376a8db07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два БПЛА, летевшие к месторождению Шайба