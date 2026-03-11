Рейтинг@Mail.ru
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти - РИА Новости, 11.03.2026
00:36 11.03.2026
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти
Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило в ночь... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:36:00+03:00
2026-03-11T00:36:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
РИА Новости
2026
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовские военные перехватили два БПЛА, летевшие к месторождению нефти

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два БПЛА, летевшие к месторождению Шайба

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило в ночь на среду минобороны страны.
"В районе пустыни Руб-эль-Хали перехвачены и уничтожены два БПЛА, которые направлялись к месторождению Шайба", - говорится в полученном РИА Новости заявлении минобороны королевства.
Дым в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
00:13
 
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
