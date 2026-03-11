Мир между Арменией и Азербайджаном сохранится, заявил Алиев

БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что мир между Арменией и Азербайджаном будет сохраняться.
"Независимость была обретена в 1991 году, и лишь в последние семь месяцев мы живём в мире. Я уверен, что мир сохранится. Мы уже начали торговлю и приступили к поставкам важных нефтепродуктов в Армению. Это ещё раз демонстрирует нашу сильную политическую волю. Думаю, это лучший показатель намерений обеих сторон строить здоровые отношения и сохранять приверженность миру. Поэтому основной темой нашей повестки является обсуждение вопросов безопасности в регионе", - сказал Алиев в ходе заявления для прессы с президентом Евросовета Антониу Коштой.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении.
