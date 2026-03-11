В Афганистане за две недели сбили девять беспилотников, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Афганистана за последние две недели сбили уже девять пакистанских беспилотных летательных аппаратов в различных провинциях страны, сообщает в среду афганское правительственное информационное агентство Бахтар со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Только за последние четыре дня афганские военные сумели сбить три пакистанских беспилотника в некоторых провинциях страны... Согласно предоставленным данным, с начала вторжения Пакистана до настоящего времени в воздушном пространстве Афганистана было сбито 9 пакистанских беспилотников", - говорится в сообщении.
По данным Бахтар, сбитые БПЛА были как боевыми, так и разведывательными.
Ситуация на афганско-пакистанской границе обострилась после того, как 21 февраля пакистанская авиация, нарушив воздушное пространство Афганистана, совершила бомбардировки районов проживания гражданского населения в восточной провинции Нангархар и юго-восточной провинции Пактика. В ответ афганские вооруженные силы с 26 февраля также стали наносить удары по пакистанским военным объектам.