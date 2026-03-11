Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане за две недели сбили девять беспилотников, пишут СМИ
10:18 11.03.2026
В Афганистане за две недели сбили девять беспилотников, пишут СМИ
Силы противовоздушной обороны Афганистана за последние две недели сбили уже девять пакистанских беспилотных летательных аппаратов в различных провинциях страны, РИА Новости, 11.03.2026
в мире
афганистан
пакистан
нангархар
военная операция сша и израиля против ирана
афганистан
пакистан
нангархар
в мире, афганистан, пакистан, нангархар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Афганистан, Пакистан, Нангархар, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Афганистане за две недели сбили девять беспилотников, пишут СМИ

Бахтар: Афганистане за две недели сбили девять пакистанских беспилотников

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Афганистана за последние две недели сбили уже девять пакистанских беспилотных летательных аппаратов в различных провинциях страны, сообщает в среду афганское правительственное информационное агентство Бахтар со ссылкой на источники в органах безопасности.
"Только за последние четыре дня афганские военные сумели сбить три пакистанских беспилотника в некоторых провинциях страны... Согласно предоставленным данным, с начала вторжения Пакистана до настоящего времени в воздушном пространстве Афганистана было сбито 9 пакистанских беспилотников", - говорится в сообщении.
По данным Бахтар, сбитые БПЛА были как боевыми, так и разведывательными.
Ситуация на афганско-пакистанской границе обострилась после того, как 21 февраля пакистанская авиация, нарушив воздушное пространство Афганистана, совершила бомбардировки районов проживания гражданского населения в восточной провинции Нангархар и юго-восточной провинции Пактика. В ответ афганские вооруженные силы с 26 февраля также стали наносить удары по пакистанским военным объектам.
В миреАфганистанПакистанНангархарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
