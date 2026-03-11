СОЧИ, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, последние ограничения были сняты в 12.57 мск.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолёты обслуживаются на перроне. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в ближайшие два дня: возможны переносы, отмены и объединения рейсов. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым согласно требованиям законодательства, по данным аэропорта.
Уточняется, что 11 рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы в период ограничений: в Минеральные Воды, а также в Махачкалу, Нальчик и Владикавказ.