Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

В аэропорту уточнили, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в ближайшие два дня: возможны переносы, отмены и объединения рейсов. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым согласно требованиям законодательства, по данным аэропорта.