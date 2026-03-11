Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию - РИА Новости, 11.03.2026
14:33 11.03.2026
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт. РИА Новости, 11.03.2026
2026
Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта

СОЧИ, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, регистрация на рейсы открыта, сообщает аэропорт.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки, последние ограничения были сняты в 12.57 мск.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолёты обслуживаются на перроне. Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов", - говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в ближайшие два дня: возможны переносы, отмены и объединения рейсов. Представители авиакомпаний обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым согласно требованиям законодательства, по данным аэропорта.
Уточняется, что 11 рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы в период ограничений: в Минеральные Воды, а также в Махачкалу, Нальчик и Владикавказ.
Заголовок открываемого материала