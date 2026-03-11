https://ria.ru/20260311/aeroflot-2079906687.html
Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов
"Аэрофлот" планирует закупить 200 самолетов МС-21 до 2033 года, уже подписан меморандум о поставке авиакомпании S7 ("Сибирь") 100 бортов типа Ту-214,... РИА Новости, 11.03.2026
россия
Савельев: «Аэрофлот» планирует закупить 200 МС-21 до 2033 года