Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует закупить 200 самолетов МС-21 до 2033 года, уже подписан меморандум о поставке авиакомпании S7 ("Сибирь") 100 бортов типа Ту-214, сертифицированных в декабре 2025 года, рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии Росавиации.