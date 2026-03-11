Рейтинг@Mail.ru
Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов
11:42 11.03.2026
Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов
Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов
"Аэрофлот" планирует закупить 200 самолетов МС-21 до 2033 года, уже подписан меморандум о поставке авиакомпании S7 ("Сибирь") 100 бортов типа Ту-214,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:42:00+03:00
2026-03-11T11:42:00+03:00
экономика
россия
виталий савельев
аэрофлот
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мс-21
ту-214
россия
экономика, россия, виталий савельев, аэрофлот, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мс-21, ту-214, ил-114-300
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Аэрофлот, S7 Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МС-21, Ту-214, Ил-114-300
Савельев рассказал о планах компаний по закупкам отечественных самолетов

Савельев: «Аэрофлот» планирует закупить 200 МС-21 до 2033 года

Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует закупить 200 самолетов МС-21 до 2033 года, уже подписан меморандум о поставке авиакомпании S7 ("Сибирь") 100 бортов типа Ту-214, сертифицированных в декабре 2025 года, рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии Росавиации.
"Обновление флота - еще один драйвер повышения авиаподвижности населения: в декабре 2025 года сертифицирован Ту-214, на финальной стадии Ил-114; "Аэрофлот" планирует закупить 200 МС-21 до 2033, подписан меморандум о поставке 100 Ту-214 для S7", - приводит слова Савельева Минтранс РФ.
Также вице-премьер отметил, что продолжается работа по сертификации самолетов Superjet и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14.
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным
22 января, 00:29
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевАэрофлотS7 AirlinesФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МС-21Ту-214Ил-114-300
 
 
