Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвиненный в участии в деятельности нежелательной организации журналист Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2,5 года лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
"️С учетом позиции прокуратуры Дмитрий Кузнец заочно приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятидесятиоднолетний Дмитрий Кузнец признан виновным по части 1 статьи 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет.
Подчеркивается, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, Кузнец заочно арестован.
В августе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*. По данным следствия, с февраля по апрель в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца - также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза")* признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
