Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*
16:25 10.03.2026 (обновлено: 16:34 10.03.2026)
Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*
Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"* - РИА Новости, 10.03.2026
Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*
Обвиненный в участии в деятельности нежелательной организации журналист Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2,5 года лишения свободы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 10.03.2026
москва, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Москва, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*

Дмитрий Кузнец. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвиненный в участии в деятельности нежелательной организации журналист Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2,5 года лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
"️С учетом позиции прокуратуры Дмитрий Кузнец заочно приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятидесятиоднолетний Дмитрий Кузнец признан виновным по части 1 статьи 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет.
Подчеркивается, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, Кузнец заочно арестован.
В августе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*. По данным следствия, с февраля по апрель в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца - также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза")* признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.
МоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
