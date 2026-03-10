Журналиста Кузнеца заочно осудили на 2,5 года за работу на "Медузу"*

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обвиненный в участии в деятельности нежелательной организации журналист Дмитрий Кузнец заочно приговорен к 2,5 года лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.

Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на пять лет.