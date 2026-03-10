Бортников рассказал о предотвращении новых атак на Крымский мост

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря принятым мерам предотвращен ряд попыток новых атак на этот крупный транспортный объект, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
В России регулярно проводятся тренировки и учения, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности различных объектов, отметил Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
"В частности, полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход", - сказал Бортников.
В августе 2025 года ФСБ сообщила, что силовики сорвали попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль с бомбой на Крымском мосту. Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Взрыв должен был устроить ничего не подозревавший террорист-смертник, которого киевский режим хотел использовать "втемную". Сотрудникам ФСБ России удалось выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию России.