Юбилейная выставка TransRussia откроется в Москве 17 марта

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Юбилейная транспортно-логистическая Юбилейная транспортно-логистическая выставка TransRussia | SkladTech (0+) пройдет с 17 по 19 марта в МВЦ "Крокус Экспо", сообщает ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл".

В 2026 году выставка TransRussia отпразднует свой 30-й юбилей. Это знаковое событие для всего логистического рынка: три десятка лет экспозиция и деловая программа выставки отражают ключевые тренды развития отрасли, становятся площадками для презентации новых продуктов, проектов, подписания договоров между ведущими участниками рынка, обсуждения важнейших проблем индустрии.

Сегодня TransRussia | SkladTech является крупнейшей транспортно-логистической выставкой России, в которой принимают участие более 500 экспонентов, а посетителями становятся порядка 30 000 профессионалов.

© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл" Выставка TransRussia в Москве © Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл" Выставка TransRussia в Москве

TransRussia | SkladTech – значимая площадка для установления деловых контактов, поиска новых поставщиков и партнеров, а также анализа современных рыночных тенденций. По данным опроса 2025 года, 76% компаний-экспонентов нашли на мероприятии новых клиентов, а 69% посетителей приняли решение о закупках. То, на что уходят месяцы, на TransRussia | SkladTech можно сделать всего за три дня.

Экспозиция TransRussia структурирована на 13 тематических разделов, охватывающих все сектора логистического рынка. На выставке будут представлены:

комплексные логистические услуги и экспедирование грузов;

грузовые автомобильные перевозчики;

грузовые авиаперевозчики;

железнодорожные компании и операторы грузовых железнодорожных перевозок;

морские и речные перевозки;

контейнерные перевозки;

порты и терминалы, услуги по обработке грузов в портах;

негабаритные перевозки и проектные грузы;

логистические, распределительные центры и терминалы;

ИТ-решения;

техника, оборудование и компоненты;

логистика для e-commerce (электронной коммерции);

услуги и сервисы (таможенные, финансовые, сопровождение, охрана).

Специальная экспозиция складского оборудования SkladTech традиционно проходит на одной площадке с выставкой TransRussia. Разделы экспозиции включают:

складские и стеллажные системы;

подъемно-транспортное оборудование;

оборудование для упаковки и комплектации заказов;

оборудование для маркировки и сканирования;

системы автоматизации и роботизации склада;

инженерные решения.

Еще одной важнейшей составляющей выставки TransRussia | SkladTech является ее деловая программа. Здесь подводят итоги прошедшего года и делятся планами на год наступивший.

Деловая программа TransRussia | SkladTech – это:

ключевая экспертная площадка, где формируется повестка развития отрасли на год вперед. В числе спикеров – представители федеральных органов власти, первые лица ведущих российских и международных компаний, эксперты крупнейших маркетплейсов, торговых сетей и промышленных холдингов;

площадка для развития сетей персональных контактов. В прошлом году ее слушателями стали 2 800 уникальных посетителей, то есть более 9% гостей выставки;

место презентации новых проектов и заключения соглашений и договоров между ведущими компаниями отрасли.

© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл" Выставка TransRussia в Москве © Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл" Выставка TransRussia в Москве

Слушателей приглашают на шесть конференций:

30-я международная конференция для грузовладельцев и перевозчиков "ТРАНСРОССИЯ";

6-я конференция по управлению внутренней логистикой | SkladTech;

10-я конференция "ИТ-решения на транспорте и в логистике";

6-я конференция "Логистика в электронной коммерции";

8-я конференция по управлению цепями поставок;

2-й Форум логистического сотрудничества Россия-Китай.

В период формирования новых логистических путей и создания инфраструктурных проектов, поиска партнеров и способов форматирования бизнеса, выставка приобретает особое значение.

Доступна бесплатная регистрация на мероприятие на сайте организатора.