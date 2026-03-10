Юбилейная выставка TransRussia откроется в Москве 17 марта

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Юбилейная транспортно-логистическая выставка TransRussia | SkladTech (0+) пройдет с 17 по 19 марта в МВЦ "Крокус Экспо", сообщает ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл".
В 2026 году выставка TransRussia отпразднует свой 30-й юбилей. Это знаковое событие для всего логистического рынка: три десятка лет экспозиция и деловая программа выставки отражают ключевые тренды развития отрасли, становятся площадками для презентации новых продуктов, проектов, подписания договоров между ведущими участниками рынка, обсуждения важнейших проблем индустрии.
Сегодня TransRussia | SkladTech является крупнейшей транспортно-логистической выставкой России, в которой принимают участие более 500 экспонентов, а посетителями становятся порядка 30 000 профессионалов.
© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"Выставка TransRussia в Москве
© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"
Выставка TransRussia в Москве
TransRussia | SkladTech – значимая площадка для установления деловых контактов, поиска новых поставщиков и партнеров, а также анализа современных рыночных тенденций. По данным опроса 2025 года, 76% компаний-экспонентов нашли на мероприятии новых клиентов, а 69% посетителей приняли решение о закупках. То, на что уходят месяцы, на TransRussia | SkladTech можно сделать всего за три дня.
Экспозиция TransRussia структурирована на 13 тематических разделов, охватывающих все сектора логистического рынка. На выставке будут представлены:
- комплексные логистические услуги и экспедирование грузов;
- грузовые автомобильные перевозчики;
- грузовые авиаперевозчики;
- железнодорожные компании и операторы грузовых железнодорожных перевозок;
- морские и речные перевозки;
- контейнерные перевозки;
- порты и терминалы, услуги по обработке грузов в портах;
- негабаритные перевозки и проектные грузы;
- логистические, распределительные центры и терминалы;
- ИТ-решения;
- техника, оборудование и компоненты;
- логистика для e-commerce (электронной коммерции);
- услуги и сервисы (таможенные, финансовые, сопровождение, охрана).
Специальная экспозиция складского оборудования SkladTech традиционно проходит на одной площадке с выставкой TransRussia. Разделы экспозиции включают:
- складские и стеллажные системы;
- подъемно-транспортное оборудование;
- оборудование для упаковки и комплектации заказов;
- оборудование для маркировки и сканирования;
- системы автоматизации и роботизации склада;
- инженерные решения.
Еще одной важнейшей составляющей выставки TransRussia | SkladTech является ее деловая программа. Здесь подводят итоги прошедшего года и делятся планами на год наступивший.
Деловая программа TransRussia | SkladTech – это:
- ключевая экспертная площадка, где формируется повестка развития отрасли на год вперед. В числе спикеров – представители федеральных органов власти, первые лица ведущих российских и международных компаний, эксперты крупнейших маркетплейсов, торговых сетей и промышленных холдингов;
- площадка для развития сетей персональных контактов. В прошлом году ее слушателями стали 2 800 уникальных посетителей, то есть более 9% гостей выставки;
- место презентации новых проектов и заключения соглашений и договоров между ведущими компаниями отрасли.
© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"Выставка TransRussia в Москве
© Фото : ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"
Выставка TransRussia в Москве
Слушателей приглашают на шесть конференций:
- 30-я международная конференция для грузовладельцев и перевозчиков "ТРАНСРОССИЯ";
- 6-я конференция по управлению внутренней логистикой | SkladTech;
- 10-я конференция "ИТ-решения на транспорте и в логистике";
- 6-я конференция "Логистика в электронной коммерции";
- 8-я конференция по управлению цепями поставок;
- 2-й Форум логистического сотрудничества Россия-Китай.
В период формирования новых логистических путей и создания инфраструктурных проектов, поиска партнеров и способов форматирования бизнеса, выставка приобретает особое значение.
Доступна бесплатная регистрация на мероприятие на сайте организатора.
Реклама, ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл", ОГРН 1187746748694, Юридический адрес 107140, г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д. 3, стр. 2, помещение I, erid: F7NfYUJCUneTVShw9BNp